Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı. Uçuşun ardından Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar "Zerre kadar hakkımızı çiğnetmeyiz. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler. Yunanistan arkasında Fransa, arkasında AB ile 'Bana göre böyle' diyerek, akla, mantığa uymayan bir şekilde haklı olduğunu iddia ediyor. Kıbrıs millî davamızdır, 1974'te nasıl koruduysak şimdi de koruruz" diye konuştu. Yunanistan'ın 16 adayı silahlandırdığını dile getiren Akar, şöyle konuştu: Tüm bu ihlallere rağmen Türkiye hâlâ diyalog diyor. Fakat burada, anlaşılması zor olan kabadayılar var. Örneğin Fransa, garantörlük yok, anlaşma yok, ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp 'Ben kahramanlık yapacağım' diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti. Biz menfaatlerimizin peşindeyiz, bunu da kimse engelleyemez.