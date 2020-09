Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre önce çöp toplamaya giden temizlik aracı yakılan AK Partili Bağlar Belediyesinin bu akşam ise zabıta servis aracı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına maruz kaldı. Körhat Mahallesinde gerçekleşen olayda park halindeki araçta büyük hasar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta kimse olmaması olası faciayı önledi.

“Bu saldırıların hedefi milletimizdir”

Olayı öğrendikten hemen sonra aracın yakıldığı bölgeye gelerek bilgi alan ve incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin halkla bütünleşerek ilçenin her karışına hizmet götürmesini içine sindiremeyen karanlık odakların gözdağı vermek istediğini ancak hiç bir şekilde bu tür saldırılara boyun eğmeyeceklerini kaydetti. Güvenlik güçleri ve adli birimlerin gereğini yapacağını belirten Başkan Beyoğlu, “Hain saldırılar doğrudan devletimizin ve milletimizin kendisine, vatandaşlarımıza hizmet götürmekle görevli olan ve milletimizin vergileriyle alınmış olan araçlara yapılmıştır. Bu alçak saldırıları şiddetle kınıyoruz. Güvenlik ve adli birimler gerekli çalışmaları yapıyor. Her iki olayın da failleri ve perde arkasında olanlar inşallah ortaya çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır. Can kaybı ve yaralanan kimse olmaması tek tesellimizdir. Ancak ciddi bir maddi hasar oluşmuş durumda. Milletimizin hak ettiği hizmetleri bizim dönemimizde almasını hazmedemeyen odaklar bize ve dolayısıyla milletimize gözdağı vermek istiyor. Ne yapanlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan, milletimize hizmet etmekten alıkoyamazlar. Vatandaşlarımız bu hain saldırılardan rahatsız, tepkili ve bunu yapanları lanetliyor” dedi.

Vatandaşlar saldırıya gösterdi

Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı. Saldırıya tepki gösteren vatandaşlar, son dönemlerde yapılan hizmetlerle huzurlu hale gelen ilçede böyle tabloları istemediklerini dile getirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların bulunması ve olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.