Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler, silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır” dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen, Türkiye Sigorta'nın tanıtım töreninde yaptığı konuşmada; bu çevrelerin milletin işine, aşına, boğazındaki lokmasına kastederek, Türkiye'yi taviz vermeye ve iddialarından vazgeçirmeye çalıştıklarını söyledi.

PATİNAJ YAPMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu hamlelerin de en önemli araçları her zaman kur, faiz ve enflasyon olmuştur. Ülkemiz, gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'lere çıktığı günleri yaşamıştır. Vergi gelirlerinin, faiz ödemelerini dahi karşılayamadığı dönemleri gördük. Memur maaşlarını ödeyememe tehlikesiyle karşılaştığımız zamanlar oldu. IMF kapılarında birkaç milyar dolar için avuç açtığımız günleri hatırlıyoruz. Ekonomi bürokrasisinin tamamen dışlandığı, ülkenin maliye ve hazinesinin IMF komiserlerine teslim edildiği utanç sahnelerine şahit olduk. Kur, faiz ve enflasyon sarmalına alınan ekonomimiz, neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan krizlerle yıllarca patinaj yapmıştır. Türkiye'nin kalkınma yarışına beraber başladığı ülkeler mesafe alırken, ülkemiz gerçek potansiyelini bir türlü kullanamamıştır. 2002'den itibaren hayata geçirdiğimiz reformlarla bu fasit daireye son vererek, ekonomide kaynak ve zaman israfının da önüne geçtik” diye konuştu.

IMF'YE BİZ GİTMEYECEĞİZ

IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcun ödenerek ülkeye ekonomik bağımsızlık kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, “Bugün aynı anda farklı cephelerde ülkemizin hak ve hukukunu korkusuzca savunabiliyorsak, bunun gerisinde son 18 yılda kazanılan öz güven vardır. ‘Kur, faiz, enflasyon... Ne duruyorsunuz, gidin IMF'ye' dediler. Biz ne dedik, ‘O sizin meziyetinizdir, sizin şanınızdır. Biz asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız’ dedik ve olmadık. Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. Türkiye’nin kur, faiz ve enflasyon üzerinden sıkıştırılması gayretlerini de boşa çıkaracağız. IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HEDEFE KİLİTLENELİM

Bu süreçte kritik bir virajdan geçildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanında koronavirüs salgınıyla mücadelesini de başarıyla sonuçlandırmasına bağlıdır. Dünyada dengeleri altüst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle, Türkiye bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Ne karamsarlığa kapılacağız, ne rehavete gireceğiz. Ne kendimizi tamamen hayattan soyutlayacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi davranma gafletinde bulunacağız. Türkiye'nin salgın sürecinden diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır.