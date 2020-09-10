Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla FETÖ üyeliğinden aranan firari 2 kişinin İzmit ilçesinde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda firari şüpheliler saklandıkları adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kocaeli'de FETÖ opersayonu: Aranan firari 2 zanlı yakalandı
10.09.2020 - 01:44 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 01:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan firari 2 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler : kocaeli,fetö,fetö gözaltı,
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