Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
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Taksim-Kabataş arasında çalışan füniküler hattındaki teknik arıza sebebiyle seferler yapılamıyor. Hat arasında İETT otobüsleri ile hizmet veriliyor.
Taksim-Kabataş arasında çalışan füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar