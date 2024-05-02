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Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Taksim-Kabataş arasında çalışan füniküler hattındaki teknik arıza sebebiyle seferler yapılamıyor. Hat arasında İETT otobüsleri ile hizmet veriliyor.  

Taksim-Kabataş arasında çalışan füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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