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Almanya, altın tabancalı Türk'ün peşinde! İnsan avı başlattılar

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Almanya, altın tabancalı Türk&#039;ün peşinde! İnsan avı başlattılar

Gündem Haberleri

Almanya, 5 ay önceki cinayeti işlediği öne sürülen altın tabancalı Türk Ferhat K'nin peşinde. Daha önce de birini yaralayan ve hapis yatan şüphelinin, Türkiye'ye kaçmış olabileceği belirtiliyor.

Almanya'da polis, 5 ay önce işlenen cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada daha önce de bir milli takım oyuncusunu vuran şüpheli Ferhat K. için insan avı başlatıldı.

TÜRKİYE'YE Mİ KAÇTI?

CNN Türk'ün haberine göre; Alman medyası şüphelinin Türkiye'ye kaçmış olabileceğini yazarken, Ferhat K.'nin mafya bağlantılarına ve cinayetin bu uyuşturucu mafyaları tarafından planlanmış olabileceği belirtildi.

Almanya, altın tabancalı Türk'ün peşinde! İnsan avı başlattılar - 1. Resim

HAPİS DE YATMIŞ

Öte yandan Ferhat K'nin daha önce Armin B. isimli Bosna genç milli takım oyuncusunu vurduğu ve 2016 yılında bu olay nedeniyle cinayete teşebbüs, ağır yaralama ve yasa dışı silah bulundurmak suçlarından dolayı 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Almanya, altın tabancalı Türk'ün peşinde! İnsan avı başlattılar - 2. Resim

ALTIN TABANCA DETAYI

Polis şimdi ise 5 ay önceki cinayetin izin sürerek, eylemlerini altın bir silah ile gerçekleştirdiği için Alman medyasının 'altın tabancalı katil' adını verdiği Ferhat K. için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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