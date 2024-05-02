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Elebaşılığını Semed Ötünç yapıyordu! Suç örgütü çökertildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elebaşılığını Semed Ötünç yapıyordu! Suç örgütü çökertildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen “Mahzen-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. 42 kişi de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-36 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; 
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

HAKLARINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle devam etti: "Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri,
- Mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları,
- Suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi.

 Operasyonlar sonucu;
- 6 adet ruhsatsız tabanca,
- 5 adet av tüfeği,
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 
- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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