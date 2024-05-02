Arife Sasa 75 yaşındaydı... 50 kişi onu bulmak için seferber oldu

Eskişehir'de hayvan otlatmaya çıkan 75 yaşındaki Arife Sasa'dan haber alınamıyor. 50 kişilik ekip Sasa'yı bulmak için seferber olurken yoğun sis çalışmaları olumsuz etkiledi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Büyük Sasa Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Arife Sasa için seferberlik başladı. Arife Nine dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı.

Kadının eve dönmemesi üzerine kendisine ulaşamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.

AFAD'DAN DERNEKLERE KADAR HERKES SEFERBER

İhbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, İHH Arama ve Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtarma Derneğinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip sahada arama çalışması yapıyor.

Gece başlayan arama çalışmaları bölgede etkili olan sise rağmen ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor.