Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm'lik canlı yılan balığı çıktı 

Vietnam'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan doktorları bile hayrete düşürdü. 34 yaşındaki adamın karnından 30 cm uzunluğunda canlı bir yılan balığı çıkarıldı. Doktorlar balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini belirledi.

Vietnam'da tıp dünyasında ender rastlanan bir olay yaşandı. 34 yaşındaki genç adam şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hemen tetkiklere başlayan doktorlar, genç adamın karnındakini görünce hayrete düştü.

KARNINDAN CANLI BALIK ÇIKTI

Doktorlar genç adamın karnında 30 cm'lik canlı yılan balığı tespit etti. Balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini ve kolonundan yukarı kaydığı belirlendi.

ULTROSON VE RÖNTGEN DE BELİRLENDİ

Yılan balığı, bağırsak delinmesine, mide veya karın bölgesinde iltihaplanmaya neden olan bir durum olan peritonite neden oldu. 30 santimetre uzunluğundaki yılan balığı, doktorların sindirim kanalında yabancı bir cisim olduğunu gösteren ultrason ve röntgen incelemesi sonrasında bulundu.

"BU NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM"

Cerrahi Müdürü Pham Manh Hung yerel basına "Bu nadir görülen bir durum. Rektal bölgede çok fazla dışkı sıvısı var ve kolayca bakterilerle enfekte olabiliyor, ancak güvenli bir şekilde yapıldığı için ameliyatta herhangi bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.