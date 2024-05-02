Tokat'ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu

2 Mayıs günü sabah saatlerinde Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yer alan Arpacıkaraçay köyünde sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede gibi sorulara cevap arandı. Kandilli Rasathanesi son verileri haberimizdedir.

Bugün 09.07'de meydana gelen sarsıntının ardından depremin kaç şiddetinde olduğu araştırılmaya başlandı. Depremin bilgilerine ise AFAD aracılığıyla ulaşabiliyoruz.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 2 Mayıs günü 09.07'de Tokat'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Rasathane ve AFAD listesi aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların ne zaman ve nerede olduğunu öğrenebilmekteyiz. Çanakkale, Balıkesir, Kahramanmaraş gibi illerde olan sarsıntıların detayları...