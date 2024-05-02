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Tokat'ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tokat&#039;ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Mayıs günü sabah saatlerinde Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yer alan Arpacıkaraçay köyünde sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede gibi sorulara cevap arandı. Kandilli Rasathanesi son verileri haberimizdedir.

Bugün 09.07'de meydana gelen sarsıntının ardından depremin kaç şiddetinde olduğu araştırılmaya başlandı. Depremin bilgilerine ise AFAD aracılığıyla ulaşabiliyoruz.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 2 Mayıs günü 09.07'de Tokat'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

SON VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Rasathane ve AFAD listesi aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların ne zaman ve nerede olduğunu öğrenebilmekteyiz. Çanakkale, Balıkesir, Kahramanmaraş gibi illerde olan sarsıntıların detayları...

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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