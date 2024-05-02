Bugün (2 Mayıs) eczaneler hizmet vermeye devam ediyor

1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle dün eczaneler, hastaneler, bankalar ve sağlık ocakları kapalıydı. Vatandaşlar ise bugün açık mı, kapalı mı araştırmakta. Dün resmi tatil olması sebebiyle birçok yerin kapalı olmasının ardından bugün eczanelerin çalışma saati merak ediliyor.

Eczaneden ilaç alacak olan vatandaşlar bugün açık olup olmadığına cevap arıyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle çoğu kurum hizmet vermiyordu. İşçi Bayramı dolayısıyla aile hekimleri, PTT'ler kapalıydı. Bugün eczaneler açık mı araştırılıyor.

2 Mayıs günü eczaneler normal saatlerinde hizmet vermeye başladı.

Tüm Türkiye'de eczaneler, nöbetçiler haricinde aynı saatlerde çalışmaktadır. Haftaiçi ve Cumartesi günleri çalışma saatleri ise 09.00 ile 19.00 aralığındadır.

Pazar günleri ise eczaneler kapalı olurken sadece nöbetçiler hizmet veriyor.

Bugün hastaneler de hizmet vermeye devam ederken bankalar da normal çalışma saatlerinde işlem yapmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde banka çalışma saatleri ise 09.00'da başlıyor ve 12.30 ile 13.30 aralığında öğle arası gerçekleşiyor. 17.00'da ise kapanmaktadır.