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    1 Ocak 2024 ECZANELER açık olacak mı? 1 OCAK 2024 kimlere tatil?

    En çok aratılan konular arasında 1 Ocak resmi izinler oldu. Bunlar arasında da yer alan eczanelerin kapalı olup olmamasıydı. Peki, 1 Ocak 2024 ECZANELER açık olacak mı? 1 OCAK 2024 kimlere tatil? İşte detaylar...

    1 Ocak 2024 ECZANELER açık olacak mı? 1 OCAK 2024 kimlere tatil?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 yılının ilk günü hakkında vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Özellikle remi tatilin kimler için geçerli olup olmadığını araştıran vatandaşlar en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan eczanelerin açık olup olmadığı oldu. Neredeyse binlerce insanın uğradığı eczaneler hakkında araştırma yapan vatandaşlar 1 Ocak'ta hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki eczaneler 2024 1 Ocak'ta açık mı? 2024 1 Ocak resmi tatil kimler için geçerli?

    1 OCAK 2024'TE ECZANELER AÇIK MI?

    Her kuruluşta olduğu gibi eczaneler de 1 Ocak'ta kapalı ancak bununla ilgili bir detay var. Vatandaşların zor durumda kalmaması için eczanelerde bölgesel nöbetçi eczaneler yer alacak. Büyükşehirlerde ve yereller olmak üzere her lokasyonda en az bir eczane nöetçi olmak zorunda. Tıpkı hafta sonu ve diğer resmi tatiller gibi eczaneler de aynı durumu uygulayacak. Daha sonra eczanaler 2 Ocak itibariyle 09:00 saatinde açılacak. Öbetçi eczaneler ise 1 Ocak'ta 24 saat hizmet verecek. Bölgenizdeki açık eczanleri ise bulunduğunuz şehri https://www.eczaneler.gen.tr/ sitesine yazarak bulabilirsiniz. 1 Ocak hastaneler, okullar, resmi kurumlar, sağlık ocaklarına tatil.

    1 Ocak 2024 ECZANELER açık olacak mı? 1 OCAK 2024 kimlere tatil?

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > 1 Ocak 2024 ECZANELER açık olacak mı? 1 OCAK 2024 kimlere tatil?
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