Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya olayı gazetemize değerlendirdi. “İlçemizde Kürt ve Arap kökenli kardeşlerimizle yaşıyoruz. Huzurumuzu bozmak isteyen fitnecilere fırsat vermeyelim" diyen Özkaya şunları söyledi: Toz yüzünden kavga çıkmış. İşçiler demir çubukla saldırmış, Ö.A. da silahla ateş etmiş. Bir işçimiz maalesef vefat etti. Bir işçimiz de ağır yaralı. Zanlının eşi ve çocukları hastanede tedavi sonrası gözaltına alındı. Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Dinar benim ilçem. 1900’lerde Doğu’dan gelen ve 1930’lü yıllarda iskânla yerleştirilen çok sayıda Kürt ve Arap kökenli ailelerimiz var. Hepsi kamu görevinde, siyasi parti, ticaret odası ve sivil toplumda görev almakta. Hiçbiri arasında bir ayrım yok. Bugüne kadar da Türk-Kürt kavgası olmamıştır. Vefat eden işçinin ailesinin şehre alınmaması söz konusu olamaz. Kim iddia ediyorsa, beni arasın. Bu olaydan bir sonuca giderek, Kürt-Türk kavgası çıkarmaya çalışmak; ancak PKK’lı güruhların işidir. O tiplerin tek derdi var, o da ‘Bir Kürt çocuğu ölsün, bunun üzerine daha fazla düşmanlık kuralım.

İLÇE HALKI TEPKİLİ

Öte yandan kavganın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, terör işi olan söylemi de yalanladı. Görüntülerde, ihbardan yaklaşık dört dakika sonra iki ambulans ile çok sayıda polis ekibi bölgeye gelerek olaya müdahale ediyor. İlçe sakinleri ise asılsız haberi uydurup yayanlara tepki gösterdi. Kürt asıllı başka bir iş adamına ait şantiyenin satış müdürü Hasan A. “İnşaatın yan komşusuyuz. İki grup arasındaki bir kavga. Bizim Türk-Kürt diye bir sıkıntı ya da olayımız yoktur” dedi.