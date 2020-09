Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden ünlü şarkıcı Halil Sezai, Türkiye'de neredeyse "İstenmeyen adam" ilan edildi. Her kesimden büyük tepki gören Sezai, dün Anadolu Adalet Sarayında savcıya ifade verdi. Şarkıcı, yaklaşık iki saat süren ifade işleminin ardından “silahla yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada “Mağdurun doktor raporunda ‘Basit tıbbı müdahale ile giderilebilir’ nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır. Görüntüler ortaya çıkınca kolluğa ek talimat verilmiştir” denildi. Olayla ilgili konuşan yaşlı adamın oğlu Mesih Meriç ise şunları kaydetti: Babam nefes almakta zorlanıyor. Allah korusun, başına bir şey gelirse bu işin içinden çıkamayız. İnanıyoruz ki, adalet yerini bulacak. Allah kimsenin başına böyle dert vermesin. Babam burada 17 yıldır oturuyor. Temmuzda da benzer bir şikâyetimiz olmuştu.

ÇELİK: BARBARSIN

Halil Sezai'ye bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik “Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara ‘muhalif’ ya da ‘iktidar karşıtı’ diyerek sahip çıkanların olması da utanılacak bir durum” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ TEPKİLERİ!

Alişan: İstediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama yaşlı, babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla ikiyüzlülüktür.

Sıla: Sana yazıklar olsun.

Haluk Levent: AHBAP Platformu olarak amcanın davasında yanında olacağız.

Ümit Erdim: Ne yani Helal Sezai mi deseydik?!

Fulden Uras: Ahhh be amcam sana geçmiş olsun! Türk halkı bunu unutmaz! Halil Sezai, böyle iğrenç bir ruh hâline hangi ara geldin? Şiddetin kadını, erkeği, yaşlısı, genci yok. Her kime uygulanıyorsa uygulayan gereken her türlü cezayı alsın.

Sinan Akçıl: Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok âdet yok, gücün herhâlde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o gün karşına çıksam? Yazık sana. Acınacak hâldesin.