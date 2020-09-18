Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Dündar ve Erdem Gül'e, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçlarından verilen hapis cezası kararları Yargıtay tarafından bozulmuştu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanan sanıklardan Gül beraat etmişti. Firari Can Dündar'ın bu mahkemede yargılanmasına devam ediliyor.