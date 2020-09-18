Can Dündar ve Erdem Gül'e, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçlarından verilen hapis cezası kararları Yargıtay tarafından bozulmuştu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanan sanıklardan Gül beraat etmişti. Firari Can Dündar'ın bu mahkemede yargılanmasına devam ediliyor.
15 gün içinde gelmezse Can Dündar’ın mal varlığına el konulacak
18.09.2020 - 04:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 04:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, 15 gün içinde mahkemeye gelmemesi durumunda "kaçak" sayılacağı ve mal varlığına el konulacağına yönelik karar alındı.
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732663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732663.aspx
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