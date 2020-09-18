27 Mayıs 1960 askeri darbesinin bir uzantısı olarak 16-17 Eylül 1961 tarihleri kara bir leke olarak Türk siyasi hayıtından yer aldığını belirten Terzioğlu, "Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu bu tarihlerde acımasızca idam edilmişlerdi. Türk demokrasi hayatına büyük darbe vuran bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz” dedi.
Terzioğlu, Türkiye’nin demokrasi hayatında önemli bedeller ödemiş bir ülke olduğunu, ancak tüm müdahalelere rağmen demokrasi yolculuğundan asla taviz vermediğini vurguladı.
'Menderes’i idam eden zihniyeti kınıyoruz'
18.09.2020 - 05:49 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 05:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi kurucu Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişlerinin seneidevriyesi sebebiyle bir mesaj yayımladı.
27 Mayıs 1960 askeri darbesinin bir uzantısı olarak 16-17 Eylül 1961 tarihleri kara bir leke olarak Türk siyasi hayıtından yer aldığını belirten Terzioğlu, "Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu bu tarihlerde acımasızca idam edilmişlerdi. Türk demokrasi hayatına büyük darbe vuran bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz” dedi.
Etiketler : Uğur Terzioğlu,
732671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732671.aspx
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