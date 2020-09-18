Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin bir uzantısı olarak 16-17 Eylül 1961 tarihleri kara bir leke olarak Türk siyasi hayıtından yer aldığını belirten Terzioğlu, "Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu bu tarihlerde acımasızca idam edilmişlerdi. Türk demokrasi hayatına büyük darbe vuran bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz” dedi.

Terzioğlu, Türkiye’nin demokrasi hayatında önemli bedeller ödemiş bir ülke olduğunu, ancak tüm müdahalelere rağmen demokrasi yolculuğundan asla taviz vermediğini vurguladı.