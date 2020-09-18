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Adıyaman kırsalında 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
18.09.2020 - 08:59 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım -5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
Etiketler : adıyaman,kırsal,terörist,
732700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732700.aspx
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