Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da Demokratia Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanmasıyla ilgili, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Akar, “Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Akar’dan Yunan gazetesine sert tepki: Kara bir leke olarak kalacak
20.09.2020 - 11:03 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'da Demokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanmasına tepki göstererek, "Yunan makamlarınca gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hulusi Akar,Yunanistan,
733166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733166.aspx
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