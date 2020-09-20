Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Sinop Belediyesi Başkanı Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun’a ateş açtı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı. Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eski Belediye Başkanı'ndan silahlı saldırı
20.09.2020 - 21:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı bir kişiyi tabancayla ağır yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Sinop Belediyesi Başkanı Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun’a ateş açtı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı. Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler : Sinop Belediye Başkanı,Zeki Yılmazer,
733267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733267.aspx
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