Türkiye'nin en uzun ve en geniş tüneli! 2 ilçeyi birbirine bağlayacak

Türkiye’nin en güneyinde yer alan ve asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da depremin izleri ihya ve inşa çalışmalarıyla siliniyor.

İlgili Haber Kazadan sonra gittiği düşünülmüştü! Sürücünün cesedi kamyonun altından çıktı

İNŞAATI GEÇEN SENE BAŞLADI

Türkiye ve Suriye arasındaki ticari kavşaklardan olan Hatay’da yer alan Amanos Dağları da uzun yıllardır sürücülerin korkulu rüyaları arasında. Milli bütçeyle yapılan en büyük yatırımlardan olan Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli inşasına 15 Nisan 2024 tarihinde başlanmış ve projeyle birlikte zorlu Amanos Dağları'nın 8 bin 5 kilometre uzunluk ve 17 metre genişlik tünelle aşılması planlanmıştı. Türkiye’de en uzun ve en geniş tek tünel olma özelliğini taşıyan tünelde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

"ÜLKENİN EN UZUN VE EN GENİŞ TEK TÜNELİ"

Vali Masatlı yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hatay’da birçok mega projeye başladık. Bunlardan biri de kamuoyunun yakından takip ettiği Belen Tüneli projemizdir. 8 bin 5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliği ile Türkiye’deki en uzun ve en geniş tek tünel olma özelliğine sahip bu proje, milli bütçeden yapılan en büyük yatırımlardan biridir" dedi.

2026'DA BİTMESİ PLANLANIYOR

Projenin ilerleyişi hakkında bilgi veren Vali Masatlı, "Bu sayede hem ekonomik açıdan hem de zaman tasarrufu açısından önemli bir ulaşım ağı kurulmuş olacak. Ekiplerimiz tünelin sekiz ayrı noktasında 24 saat esaslı olarak çalışıyor. 15 Nisan 2024’te başlayan projede, ilk tünelde yüzde 74, ikinci tünelde yüzde 5, viyadük imalatında ise yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. İnşallah 2026 yılı sonuna doğru bu mega projeyi tamamlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.

Vali Masatlı, Hatay’ın yeniden imar sürecinde bu tür projelerin şehre değer kattığını ifade ederek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte Belen Tüneli’nin açılışına şahit olacağız" dedi.