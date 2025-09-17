Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor: Söz akademisyen ve uzmanlarda

Meclis’teki tarihi komisyon, bu kez akademisyenler ve uzmanlara kulak verecek. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda öneri ve değerlendirmeler masaya yatırılacak.

Bugünkü 10'uncu toplantıda, çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan uzman ve akademisyenler dinlenecek. Uzmanlar, Terörsüz Türkiye hedefine giden sürece ilişkin görüş ve tavsiyelerini aktaracak.

İKİ OTURUM OLACAK

Komisyonun toplantısı saat 14.00'te başlayacak. İki oturum halinde yapılacak toplantıda 9 akademisyene söz verilecek.

11'inci toplantıda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı Sivil Toplum Kuruluşları ağırlanacak.

Komisyonun toplantısına Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu katılacak. Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere, 6 STK temsilcisi de dinlenecek.

Meclis'te kurulan tarihi komisyon, bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinden birçok ismi dinledi.

Tüm kesimlerin görüşlerinin alınmasının ardından yasal düzenlemeler için komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.