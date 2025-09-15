Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Terörsüz Türkiye Komisyonu' iki defa toplanacak: Akademisyenler ve STK’lar Ankara’da

Güncelleme:
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta akademisyenler ve doğu-güneydoğu STK temsilcileriyle bir araya geliyor. Çatışma çözümü, toplumsal barış ve bölgesel kalkınma konularında görüş alışverişi yapılacak.

BERAT TEMİZ ANKARA - Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta da iki gün üst üste toplanacak.

Geçtiğimiz hafta iş dünyasını ağırlayan komisyon, çarşamba günü saat 14.00’te çatışma çözümü alanında çalışmaları olan akademisyenleri ve uzmanları dinleyecek. Komisyon toplantısının birinci oturumunda; Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ve Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar, ikinci oturumunda; Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse konuşacak.

İKİNCİ TOPLANTIDA STK'LAR VAR

Komisyon, perşembe günü ise saat 11.00’de toplanacak. Bu toplantıda doğu ve güneydoğuda faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri açıklamalarda bulunacak.

Toplantıda Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Âlimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ve Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri komisyona görüşlerini açıklayacak. 

