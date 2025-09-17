Osimhen, Frankfurt maçında oynayacak mı? Son dakika Galatasaray haberi!

Galatasaraylı futbolseverler Victor Osimhen'in son sağlık durumunu araştırıyor. Millî takımının Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Osimhen, 10 gündür takımdan ayrı çalışıyor. Osimhen'in Galatasaray'ın Frankfurt ile yapacağı maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu, peki Osimhen, Frankfurt maçında oynayacak mı? Son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları belli oldu.

VİCTOR OSİMHEN FRANKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Dünya Kupası Elemelerinde milli takımının formasını giydiği maçta sakatlanan Osimhen'in tedavileri sürüyor. Oyuncu bir an önce sahaya çıkmak için elinden geleni yapıyor. Yoğun tedavi programı devam eden Osimhen her ne kadar kendisini iyi hissettiğini söylese de Okan Buruk golcüsünü riske atmak istemiyor. Akıllarda ise Osimhen, Frankfurt maçında oynayacak mı? sorusu var. Bu sorunun cevabı ise bugün netlik kazanacak.

FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ilk maçına Frankfurt deplasmanında çıkacak. Frankfurt - Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.