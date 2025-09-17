Galatasaray kadroyu açıkladı: Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında yok

Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray, 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Almanya'da oynanacak kritik karşılaşma öncesi Victor Osimhen ile ilgili günlerdir merak edilen soru cevap buldu.

Bonservisine 75 milyon euro ödenen 26 yaşındaki yıldız, sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN FRANKFURT MAÇI KAMP KADROSU

Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Savunma: Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Arda Ünyay

Orta saha: İlkay Gündoğan, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Mario Lemina

Forvet: Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz