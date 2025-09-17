Gürsel Tekin'den Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler! Kılıçdaroğlu dönemini örnek gösterdi

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almasının ardından mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan beş kişilik kayyım heyetini CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 'geçici kurul' olarak atamıştı.

O tarihten itibaren meydana gelen gerginliklerin ardından CHP'nin Sarıyer'deki binasında çalışmalara başlayan Gürsel Tekin, açıklamalarda bulundu.

Göreve gelişinin ardından farklı çevrelerden tepki gördüğünü belirten Tekin şunları söyledi:

"OLMADIK HAKARETLER ETTİLER" "İl binasına giderken yüzünü bile görmediğim çok sayıda kişiyle karşılaştım. Aileme, yakın çevreme saldırdılar, olmadık hakaretler ettiler. Bizi partiden uzak tutmaya çalışanlar anlaşılan kendilerine yeni yol arkadaşları bulmuşlar"

"PARTİNİN İÇİNE FETÖ SIZDI"

Sabah'ta yer alan habere göre CHP'nin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Tekin, "FETÖ'nün uyuyan hücreleri, tüm dünyada bir ağ kurarak bazı uygulamalar üzerinden haberleşiyor ve tüm partilere sızdıkları gibi partimize de sızmayı başarmış durumda." dedi. "'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklar." diyen Tekin, "Mevcut yönetim bu büyük fotoğrafı ve dünyada olan biteni görmemekte ısrar ediyor. Unutulmamalı ki bu örgütün taktiğidir. Bir düşmanını, diğer bir düşmanını kullanarak yok etmek" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu hatırlatan Gürsel Tekin şöyle konuştu:

"KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE PARTİMİZE YÖNELİK HİÇBİR YOLSUZLUK DAVASI AÇILMADI" "Partimiz birkaç kişinin etrafında kurgulanamaz. Elbette çürük elmalar olacaktır ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Kim yolsuzluk ya da hırsızlık yapmışsa önce CHP yönetimi karşısında durmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı; çünkü dürüstlüğün hâkim olduğu bir yönetim vardı. Şimdi ise sanki ülkede hiçbir dert, halkın hiçbir sorunu, sıkıntısı yokmuş gibi varsa yoksa mahkeme koridorları. Bırakın da yargı işini yapsın. "YARGI KARARLARINA SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ" Ben kimseye suçludur da demiyorum, suçsuz da demiyorum ancak işleyen bir yargı süreci var ve hepimiz bu süreci takip ederek yargı kararlarına saygı duymak zorundayız. Mahkeme beni bu göreve atadı, ben de uymalıyım, sizler de uymak zorundasınız. Unutulmamalı ki mahkeme kararlarının herkesi memnun etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Beğenirsin ya da beğenmezsin ama uymak zorundasın. Biz parti içi tartışmaların parçası olmak istemiyoruz. Tek amacımız mahkemenin bize verdiği görevi yerine getirmek"

"ÇAYCI" ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Kendisine yönelik "çaycı" eleştirilerine de cevap veren Tekin, halkla iç içe bir siyaset anlayışını benimsediğini belirterek "Zamanı geldiğinde çaycılık da yaparız, ülkeyi de yönetiriz. Biz her zaman emekten, emekçiden yana olduk. Ayşe teyzenin sofrasına misafir olacağız, ekmeğini pişirirken sorunlarını dinleyeceğiz. CHP halkın partisidir öyle de olacak" diye konuştu.

"TARİH BİZLERİ ALTIN HARFLERLE YAZACAK"

Tekin, "CHP'nin okulunda yetiştik. Bu süreçte ateşten gömlek giyerek elimizi taşın altına koyduk. Partimizi adliye koridorlarından çıkarıp 'Küçük olsun bizim olsun' anlayışından uzaklaştırıp uzun bir aradan sonra tekrar iktidara taşımak için gayret edeceğiz. Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır" dedi.

"GENEL MERKEZ ÖDENEK GÖNDERMİYOR"

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na ödenek göndermediğini de sözlerine ekleyen Gürsel Tekin, "Personel ücretlerini ödeyemez hale geldik. Medine dilencisi gibi para arıyoruz. Ama Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Haklı olduğumuz için kazanacağız" ifadelerini kullandı.