Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

‘Düz Dünya Derneği’, ‘Burası Son Durak Yardımlaşma Derneği’, ‘Boynu Bükük Laleler Derneği’ bunlardan sadece birkaçı. İşte insana ‘Böyle dernek adı mı olur?’ dedirten isimlerden bazıları: Adana Tedbirli Cesur Motosiklet Kullananlar Derneği, Besni Gül ve Bülbülü Sevenler Derneği, Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği, Düz Dünya Derneği, F Klavye Uçan Parmaklar Derneği, Siyah Çoraplılar Derneği, Şekilsiz Fikirler Derneği, Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği. Derneklerin faaliyet alanlarına göre listenin birinci sırasında 37 bin 779 (yüzde 31,26) dernekle ‘mesleki ve dayanışma dernekleri’ yer alıyor. İkinci sırada 26 bin 947 (yüzde 22,30) dernekle ‘spor ve spor ile ilgili dernekler’ ve üçüncü sırada ise 18 bin 348 (yüzde 15,18) dernekle ‘dinî hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler’ bulunuyor. En çok dernek ise Marmara Bölgesi’nde bulunuyor.