Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bugün saat 14.00'te video konferans gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüşme gerçekleştirecek
22.09.2020 - 11:02 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bugün saat 14.00'te video konferans gerçekleştirecek.
Etiketler : cumhurbaşkanı,
733647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733647.aspx
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