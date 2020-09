Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir vatandaş, 5 kişi tarafından darp edildikten sonra 7 metre yükseklikten dereye atıldı. Ağır yaralanan vatandaş, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Darp görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçelievler’de meydana gelen darp olayıyla ilgili olarak şüphelilere tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdiğini bildirdi.

Olayla ilgili şüphelilere tutuklama tedbiri uygulanmamasının incelenmesi için HSK başkanı olarak Kurul’a izin verdiğini bildiren Adalet Bakanı Gül, “İstanbul Bahçelievler’deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdim. Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK’nın görevidir” ifadelerini kullandı.

“Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır”

Kurul’un disiplin incelemesini süratle yerine getireceğini belirten Gül, “Olayda yargı kararının yargısal denetimi elbette kendi mekanizması içinde yürüyecektir. HSK denetimi bu mekanizmanın dışındadır. Kurul, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük kurallarının kurumsal teminatı olarak bu çerçevede disiplin incelemesini süratle yerine getirecektir. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır. O kapıdan giren her bir mağdur, her bir vatandaşımız adalet terazisinin yüreğine vereceği hak, hukuk ve vicdan duygusunu hissederek bu kapıdan ayrılmalıdır” aktarımında bulundu.