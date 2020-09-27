2021 yılını Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan edeceklerini belirten Soylu “Yenidoğan çocuktan en yaşlımıza kadar büyük bir seferberlikle 2021 yılında herkese dokunacağız. Hedefimiz 81 milyon vatandaşımıza afet eğitimi vermek” dedi. Deprem ve afetlerde ilk altı saatin çok önemli olduğunu kaydeden Soylu “İlk altı saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimizin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir. Bugüne kadar bunu başardık. Özellikle ilk altı saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler... Bütün bunları sağlamaktır” diye konuştu.
Bakan Soylu: Hedefimiz 81 milyona afet eğitimi
27.09.2020 - 03:02 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde yaptığı konuşmada, 2020’nin afetler noktasında uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir yıl olduğunu, bu yılki afetlerin ülke hazinesine toplam maliyetinin 10 milyar lira olduğunu söyledi.
2021 yılını Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan edeceklerini belirten Soylu “Yenidoğan çocuktan en yaşlımıza kadar büyük bir seferberlikle 2021 yılında herkese dokunacağız. Hedefimiz 81 milyon vatandaşımıza afet eğitimi vermek” dedi. Deprem ve afetlerde ilk altı saatin çok önemli olduğunu kaydeden Soylu “İlk altı saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimizin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir. Bugüne kadar bunu başardık. Özellikle ilk altı saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler... Bütün bunları sağlamaktır” diye konuştu.
Etiketler : süleyman soylu,doğal afet,afet eğitimi,
734755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734755.aspx
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