Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 yılını Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan edeceklerini belirten Soylu “Yenidoğan çocuktan en yaşlımıza kadar büyük bir seferberlikle 2021 yılında herkese dokunacağız. Hedefimiz 81 milyon vatandaşımıza afet eğitimi vermek” dedi. Deprem ve afetlerde ilk altı saatin çok önemli olduğunu kaydeden Soylu “İlk altı saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimizin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir. Bugüne kadar bunu başardık. Özellikle ilk altı saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler... Bütün bunları sağlamaktır” diye konuştu.

