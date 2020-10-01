Irak, Suriye, Lübnan ve Mali ile ilgili tezkerelerin uzatılmasına ilişkin tezkereler TBMM’ye geldi. Suriye ve Irak'ta PKK ve DEAŞ’a karşı, Lübnan’da UNIFIL güçlerine katkı sağlanması ve Mali’de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu İstikrar Entegre Komisyonu’na katkı sağlanması amacıyla Türk askerlerinin görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereler TBMM’de görüşülecek.
Sınır ötesi tezkereler Mecliste
01.10.2020 - 11:00 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak, Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk askeri,
735775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735775.aspx
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