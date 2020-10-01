Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında artış olan iller arasında gösterdiği Elazığ'da bugün 10’uncu kez ‘Sağlık için hepimiz için’ amacıyla korona virüs (Covid-19) denetimleri gerçekleştirildi. Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve ilgililerin katıldığı denetimlerde İmam Efendi Bulvar üzerindeki esnaf ziyaret edildi. Hem esnaf hem de iş yerlerindeki vatandaşlarla görüşen Vali Yırık ve beraberindekiler maske, hijyen ve mesafe konusunda uyardı.

"3 kural virüsü bitirmeye yeterli"

Bugün 10'uncu kez "Sağlık için, hepimiz için" prensibiyle çalışma yaptıklarını aktaran Vali Erkaya Yırık, “Çalışmamızın maksadı, vatandaşlarımızı Covid-19 salgınına karşı bilinçlendirme ve eğitim çalışmasıdır. Özellikle son günlerde korona virüs vaka sayılarının arttığını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşıyoruz. Bu artıştan elbette ki vilayetlerimiz de kendi payını alıyor. Hastalığın bitirilmesine dönük il pandemi kurulumuz bir takım kararla aldı. Vatandaşlarımız mütemadiyen buna uymasını arzu ediyoruz. Son çalışmamızda da aynı şeyi söylemiştik. Bugün yine aynı şeyi söylüyoruz. Vatandaşlarımız özellikle kalabalığın çok olduğu yerde korona virüs ile alakalı tedbirlerin mütemadiyen eksiksiz bir şekilde uygulanmasını, dikkat etmesini istiyoruz. Diyoruz ki, korona virüs tedbirden asla güçlü değildir. Maske, mesafe ve temizlik, bu üç kural bu virüsü bitirmeye yeterli. Bizim de buna uymamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu kurallara uyduğu takdirde salgının azalacağını düşünüyoruz” dedi.

“Zaten vaka sayımız yüksek,rehavete kapılmaya gerek yok“

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı artış olan iller arasında Elazığ'ın da bulunduğu açıkladığını aktaran Vali Yırık, “Rehavete kapılmaya gerek yok. Zaten vaka sayımız yüksek. Bunu buradan tekrar hatırlatıyorum. Vatandaşlarımıza ısrarla istirham ediyorum, maske, mesafe ve temizlik gibi üç basit kural. Neticede kontrollü sosyal hayata uyduğumuz takdirde, ben bu sıkıntının günbegün ilimizde azalacağını ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de inşallah ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın özü bu. Herkesin yapacağı şeyler var. Bunları da söyledik, maske, mesafe ve temizlik” diye konuştu.