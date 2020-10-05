Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, bin 500 köpek ve 150 engelli kedinin bulunduğu Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret eden Emine Erdoğan; can dostları için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulundu. Emine Erdoğan, trafik kazasında kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren “Leblebi” adlı engelli köpeği de sahiplendi. Barınağın gönüllü yöneticisi Meral Olcay, “Bizi çok mutlu ettiler. Çünkü engelli köpeklerin yuva bulma şansı sıfıra yakın, ama bu bir örnek, teşvik oldu. Leblebi kızımızın artık bir yuvası var, çok mutlu olacak” diye konuştu.