Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüphelilerden, haklarında ifade bulunan ve örgüt bünyesinde mahrem imamlık yaptıkları belirlenen altı şüpheliden beşi ile FETÖ mensubu üç zanlı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda, daha önce haklarında işlem yapılmamış 83 kişinin de aralarında bulunduğu 254 isme ulaşıldı. Asistan hekim şüphelinin 49, anketörlük yapan bir zanlının ise 104 ismi ifşa ettiği öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu 83 kişi hakkında da soruşturma açıldı. Diğer kişilerle ilgili dava ve soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. Örgütün askerî okullara hazırladığı öğrencilerden sorumlu mahrem imamı Ü.A’nın ifadesinde öne çıkan şöyle: Askerî okul sınavlarına başvurduğumuz dönemde bize mülakat provası yaptırıyorlardı. Fetullah Gülen’i tanımadığımızı ve alakamız olmadığını söylememizi istiyorlardı. Askeriye içinde adamları olduğunu, o okulları kazanmamıza yardımcı olacaklarını söylüyorlardı.

ÖKSÜZ'ÜN KAYINVALİDESİ

15 yıla kadar hapsi istendi

Sakarya'da, FETÖ/PDY'nin sözde "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssünden yöneten firari Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yıldırım ile avukatı katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından sanığa Bank Asya kredi kartı ve hesap sözleşmesindeki imzaların kendisine ait olup olmadığı soruldu. Sanık Yıldırım “Kredi kartı sözleşmesinin arkasındaki imza bana aittir ancak hesap sözleşmesindeki imzaları hatırlamıyorum” dedi.