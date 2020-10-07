Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç edilen ve farklı rütbelerde olan eski emniyet mensubu şahıslara yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda adreslerinde olmadıkları tespit edilen 5 eski polis daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21’e çıkmış odu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.