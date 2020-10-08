Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar'da İngilizce yayın yapan The Peninsula gazetesine mülakat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak .çözüldüğünde bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir. Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir.

ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz."

Doğu Akdeniz meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz’de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

Ermenistan’ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye’yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti, yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin ispatı."