Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumuna canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Erdoğan, Covid-19 salgınıyla ilgili, "1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu salgın, son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Covid-19, küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi." diye konuştu.

Erdoğan, "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Erdoğan, "Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik." diye konuştu.

"Türkiye, salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur." dedi.

Erdoğan, "Lojistik sıkıntılara ve karantina önlemlerine rağmen Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık turizmi konusunda fiyat kalite açısından Türk sağlık sektörünün yıldızı giderek parlıyor." dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu, sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine imkan sağlayabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Erdoğan, "Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük" dedi.

Erdoğan, "Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika kıta sathında 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26'ya yükselttik." dedi.

"Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır"

Erdoğan, "Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır." dedi.