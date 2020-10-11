Alınan bilgiye göre, 22. dönem Mardin Milletvekili iş adamı Süleyman Bölünmez, saat 10.00 sıralarında Şırnak’ta maden kömür ocakları sahasında incelemelerde bulunduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Omzundan yaralanan Bölünmez, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Bölünmez, taburcu edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
AK Partili eski milletvekili silahlı saldırıyla uğradı
11.10.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski AK Parti Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak’ta uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 22. dönem Mardin Milletvekili iş adamı Süleyman Bölünmez, saat 10.00 sıralarında Şırnak’ta maden kömür ocakları sahasında incelemelerde bulunduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Omzundan yaralanan Bölünmez, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Bölünmez, taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eski AK Parti Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez,silahlı saldırı,
738115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738115.aspx
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