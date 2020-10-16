Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın öldüğünü duyurdu. Kalın "Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ERMENİ ASILLI GAZETECİ YAZAR

4 Şubat 1969'da İstanbul'da doğan Markar Esayan, ilköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı.

Üç dönemdir AK Parti'den Meclis'e giren Esayan, "Şimdinin Dar Odası” ve "Karşılaşma" isimli iki romanın da yazarı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti.

