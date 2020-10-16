Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Orhan, üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunma yapmayacağını ve susma hakkını kullanacağını bildirdi.

Er'in anne ve babası ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, tutuklu yargılanması ve cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatları da sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.

Sanık Orhan'ın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Sanık avukatının savunması sırasında Er'in annesi baygınlık geçirdi.

Cumhuriyet savcısı da sanık Orhan'ın tutuksuz yargılanması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanık Orhan'ın tutuklu yargılanmasına yönelik talebin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında maktulün annesi Hikmet Er, sanığın tutuksuz yargılanmasına ilişkin karara tepki gösterdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Siirt'te mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

