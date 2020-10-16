İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Konak ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali G. (60) hayatını kaybetti. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Öte yandan, Ali G.’nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 23’e yükseldi
16.10.2020 - 22:21 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kentte ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.
İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Konak ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali G. (60) hayatını kaybetti. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,sahte içki,
739493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739493.aspx
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