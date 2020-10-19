Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan "Askıda ekmek diye bir proje başlattılar. Bu yaptıklarından hiç utanmıyorlar mı?" dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Milletimizi yokluğa düşürenlerden biri millete sabır telkin ederken, diğeri millete "askıda ekmek" vaat ediyor" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu değerlendirmelere sert tepki gösterdi. Yalçın, şunları ifade etti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası bazı ciğersizlerin midesine dokundu. Aşımızı taşa çevirenler, soframıza tefrika taşıyanlar, huzurumuza kaos doğrayanlar iş başında. Haramla beslenip zehir kusan tipler helal lokmanın değerini ne bilsin! Kimselere ahvalini açmadan ihtiyacını gidermenin tat ve saffetini utanmazlar nasıl hissetsin! Askıda ekmek, asil ve âlicenap ecdadımızın yüzlerce yıllık tesanüt geleneğinin bugüne yansımasıdır. Yaralamadan yardım etme, incitmeden paylaşma inceliğinin muazzam bir tezahürüdür. Askıda ekmeğe siyaset katmak ve bundan suni gündemler oluşturmak, milletin aşına kir akıtmaktır, ekmeğine zehir sürmektir, sofrasına necaset bulaştırmaktır. Askıda ekmek kampanyasından ekonominin batakta olduğu, milletin fakrüzaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunan densizler çekilin! Millî kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin."