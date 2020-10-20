Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet gazetesi, Pendik'te bulunan bahçeli 5 katlı bir binanın bahçe duvarının iç kısmına "Alevilere ölüm" yazıldığı haberini yaptı.

Haberde "Alevilere yönelik nefret söylemi devam ediyor. Son olarak İstanbul’un Pendik İmamı Azam Caddesi Ay Sokak’ta bir apartmanın iç bahçe duvarına “Alevilere ölüm” yazılarak üzerine çarpı işareti konuldu. Yazıyı görünce tedirgin olan apartman sakinleri polisi çağırdı. Alevi yurttaşların yaşadığı apartman sakinleri, tedirgin olduklarını belirterek "Yazıyı görünce tedirgin olup polise haber verdik. Kim yaptıysa ortaya çıkarılsın" dedi" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet gazetesi, yakın dönemde benzer birçok habere imza attı.

Ancak, haberlerin hemen hepsi maksaklı ve asılsız çıktı. Birçoğunun da failinin terör örgütleri olduğu belirlendi.

Velibaba Cemevi’ne saldıranların DHKP/C’li olduğu tespit edildi. Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Derneği’ne saldıranların MLKP üyesi olduğu ortaya çıktı.

Malatya Cemal Gürsel Mahallesi’nde, bazı evlerin kapısına kırmızı boya ile ‘X’ işareti kondu. Eylemi DHKP/C Malatya Açık Alan Sorumlusu Uğur P.’nin organize ettiği belirlendi.

İstanbul Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle (X) işareti ve “Gebereceksin" yazıldı. Yazıyı yazanın söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G. adlı kadın olduğu tespit edildi. Şüpheli ifadesinde; konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını söyledi.

Malatya'da Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizip tehdit yazıları yazan Bora Ç'nin korucu olmak istediği, mahallenin güvenli olmadığı algısı oluşturmak amacıyla evleri işaretlediği tespit edildi.

Yücel Koç'un yazısı -

Bunu neden yapıyorlar?