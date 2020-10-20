Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, bazı sektör temsilcilerinin de katılımıyla bugün "Taksi sistemi bilgilendirme toplantısı" düzenledi.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerindeki toplantının başında yapılan sunumda, İBB'nin yeni taksi sistemi anlatıldı.

Buna göre Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) onaylanması durumunda uygulamaya konulacak projede, sistemin sahibi olan İBB, ihaleyle bir iştirakini yetkilendirecek.

Plaka kiralama yöntemiyle 6 bin yeni taksi sisteme dahil edilecek. Ücret ödemesinde İstanbulkart, kredi kartı, online ödeme ve QR seçenekleri olacak. Şoför yaşı en az 21 olarak belirlenirken, şoför lisansları 5 yılda bir yenilenecek. Şoförlere en az asgari ücret tutarında sabit maaş artı prim ödemesi planlanıyor. Ayrıca şoförlerden temel İngilizce bilgisi talep edilecek.



UBER TEMSİLCİLERİNİ ÇAĞIRDILAR

Toplantıya katılan bazı taksiciler, sektörün sorunları çözülmeden 6 bin yeni plaka getirilmesine tepki gösterdi.

Salonda, proje ile 1.000 plaka verilecek olan minibüsçüler ve taksi dolmuşçular ile taksiciler arasında tartışma ve gerginlik yaşandı.

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, taksicileri "ceylana", toplantıyı düzenleyenleri ise "aslana" benzeterek haksızlığa uğradıklarını savundu.

Öztürk, konuşmasının ardından korsan taşımacılık yaptığını öne sürdüğü UBER temsilcilerinin de toplantıya davet edilmesini protesto ederek salonu terk etti.

Mevcut 17 bin 395 taksiye ilk etapta 6 bin yeni taksi ilave edilerek toplam taksi sayısının 23 bin 395'e çıkarılmasını hedefleyen "Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi" konulu teklifin, son UKOME toplantısında görüşülerek, alt komisyon tarafından değerlendirildikten sonra tekrar gündeme getirilmesine karar verilmişti.



TAKSİCİLER ODASI: AMAÇ SİYASİ ÇIKAR

Tartışmalar sürerken taksiciler de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda bir araya geldi. Oda Başkanı Eyüp Aksu, UKOME’den reddedilen bir sistemin tanıtımının yapılmasının amacının kamuoyu oluşturmak ve taksici esnafı üzerinde olumsuz bir etki oluşturmak olduğunu ifade etti. Eyüp Aksu şunları söyledi: Dedelerimizden ve babalarımızdan miras olan bu kutsal mesleğimiz üzerinden kimse siyasi çıkar sağlamasın ve ekmek teknemizi rant kapısı olarak görmesin. Sayın İmamoğlu “Biz meslek temsilcileri ile anlaştık” demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir.