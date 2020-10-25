Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar hafta sonu akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul’da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşların İstiklal Caddesi'nde oluşturduğu yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
İstanbullu virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
25.10.2020 - 19:00 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul’da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler : istanbul,koronavirüs,yoğunluk,
741686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/741686.aspx
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