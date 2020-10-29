Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in 97. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, “İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de odur. Milletler de, hatta ülkeler de böyledir. Tarihi boyunca merhamet ve vicdanın kalesi olmuş olan aziz milletimizin en nadide eserlerinden birisi olan Cumhuriyetimiz, 20. yüzyılın insanlık dışı sömürge mücadelesi içinde doğmuş ve bugün 97 yaşına ulaşmıştır. Sadece ‘güçlünün güçsüzü ezmediği bir dünya’ isteyen; sadece kendi ülkesinde kendi inancını özgürce yaşamak isteyen; bin yıldır üzerinde yaşadığı bu vatanı çocuklarına daha müreffeh bir ülke olarak emanet etmek isteyen bu toprağın çocukları, Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir mücadeleye imza atmış ve atalarından aldığı emaneti, ay yıldızlı bayrağımız ve güzel Cumhuriyetimizle geleceğe taşımıştır” ifadelerine yer verdi.

“Çocuklarımıza terörü miras bırakmayacağız”

Bakan Soylu, 97 yıl önce bu mirası bırakan fedakâr insanların inançları ve arzuları doğrultusunda olduklarının altını çizerek, “Türkiye Cumhuriyeti bugün de yine sömürgeciliğin ve çatışmanın hakim kılınmak istendiği bir dünyada inançlarından, vatan sevgisinden ve insanlıktan yana tavır alarak yoluna devam etmektedir. Biz çocuklarımıza terörü miras bırakmayacağız. Biz çocuklarımıza fakirliği, demokrasi dışı müdahaleleri, emperyalist baskılarla inançlarımızdan ve değerlerimizden ayrılmış, mazisini unutmuş, köklü devlet geleneğinden sıyrılmış bir ülke bırakmayacağız. Bilâkis, 2023’e ait tüm hedeflerimize ulaşmak ve 1923’teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız, bunun heyecanını duymaktayız. İşte bu duygu ve düşüncelerle bu aziz millete tarih sahnesinde yeni bir perde, bizlere yeni bir ufuk açan güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı gurur ve coşkuyla kutluyorum” dedi.