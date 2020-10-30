Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir" denildi.



YUNANİSTAN

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'deki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu bildirildi.



FRANSA

Fransa İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, ''Depremin vurduğu Türk ve Yunan halkının yanındayız. İhtiyaç duyulması halinde yardım göndermeye hazırız" dedi

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verdi.

İSRAİL

İsrail Savunma Bakanı: Türkiye’ye deprem sonrası yardım için hazırız. Tüm talimatları verdik. Türk tarafıyla da görüşüyoruz.

PAKİSTAN

Pakistan Dışişleri Bakanlığı "Halkımız her zaman Türk kardeşlerimizle beraberdir. Dayanışma içindeyiz. Dualarımız sizinle" dedi.