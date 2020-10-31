Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Seferihisar merkezli, 6.6 büyüklüğündeki depremin enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesi üzerinde değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının olduğundan çok daha güçlü hissedildiğini ifade etti. Görür, Tuzla fayına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

TUZLA FAYINA DİKKAT!

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları;

"Bu olay bir haftadır söylediğimiz olayın tekrarı. İzmir'le ilgili uyarılar yapıldı. Twitter'da İzmir'le ilgili açıklamalar yapmıştım. Pek çok bilim insanı İzmir'de deprem bekliyordu. İzmir'in neotektonik bir yapısı var. Fay sistemi var. Bu en batıda başlar Çeşme'de Gülbahçe'de kuzey doğu doğrultusunda faylar var. Bu deprem büyük ölçüde Tuzla fayının deniz içerisindeki devamında meydana gelmiştir. Bu fay haritasını biliyoruz, bu fayların aktif olduğunu deprem üreteceğini biliyoruz. O zaman bu fayların etki alanlarını inceleyip, bunların verebileceği zararları önceden belirleyebiliriz.

Ne kadar can ve mal kaybının olabileceğini öngörebiliriz. Buna göre önlemler alabiliriz. Bu bölgelerdeki altyapıyı, yapı stoğunu deprem güvenli hale getirecek hazırlıkları deprem olmadan yapıp kentleri deprem dirençli hale getirebiliriz. Bu deprem Tuzla fayı üzerindeyse 25-30 kilometre civarında kırıldı. Ama bu fayın uzunluğu daha fazla.

"KISA VEYA ORTA VADEDE DİĞER DEPREMLERİN HABERCİSİ OLABİLİR"

Tuzla fayı İzmir'in merkezine doğru uzuyor. Bu fay güney batı ucundan kırılmış. Eğer fay uzunluğu 60-70 kilometre ise güney batı ucundan yeni bir deprem meydana gelebilir. Bu fayın yarısı kırıldığına göre bir diğer yarısı da kırılabilir. Stres transferi denen bir kavram var. Bu tip depremler stres transferi olduğu için fayın devamı tehlikeli hale gelir. Yeni bir deprem meydana gelebilir. Diğer faylar da etkilenebilir. Bunun anlamı kısa veya orta vadede diğer depremlerin habercisi olabilir. İzmir birden fazla fay hattının etkilediği bir kent. İzmir'in hızla diğer büyük depremlere hazırlıklı hale gelmesi gerekir." (Hürriyet)