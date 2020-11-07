Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partiden yapılan açıklamada "Bugüne kadar il başkanlığı yapan Abdullah Sevim'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni İl Başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "oldubittiye getirildi" diyerek parti yönetimine rest çekti.



Parti yönetiminin kararına rağmen üç hafta sonra tekrar aday olacağını duyuran Sevim "Değerli Teşkilat Mensupları, 3 yılı aşkın bir süre önce İl Başkanı olarak seçildim. İl Başkanı seçildiğim günden itibaren, elimden geldiğince çalışmalar yapmaya gayret ettim. Birçok zorlu süreci, sizlerle birlikte aştık. Şimdi de yeni bir kongrenin arefesindeyiz. 29 Kasım tarihinde yeni bir kongre yapacağız. Kongre süreci içerisinde YİK Başkanımız Oğuzhan Asiltürk ve Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, yapmış oldukları görüşmeler neticesinde, İstanbul'da İl Başkanını belirleme görevini, YİK Başkanımıza bıraktı. YİK Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, bu kararın ardından İstanbul'a geldi. İki gün boyunca İstanbul Teşkilatlarımızın hemen her kademesinden arkadaşımızla istişarelerde bulundu. İstişarelerin ardından da İl Başkanlığı görevi, bizzat YİK Başkanımız tarafından şahsıma tevdi edildi. Bu sürece rağmen, bu akşam yaşanan oldubitti üzücü ve düşündürücüdür. YİK Başkanımızın kararı doğrultusunda görevime devam edeceğimi, 29 Kasım'daki kongrede yeniden İstanbul İl Başkan adayı olduğumu tüm kardeşlerime ilan ediyor, bu süreci suhuletle atlatacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.