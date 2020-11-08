Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor." ifadesini kullandı.

"Hayallerimizi projelere, projelerimizi de tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden çok daha güçlü çıkacaktır"

"Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır." ifadesini kullandı.