Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Keçili Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda bir adet sığınak içerisinde; 11 adet el bombası, 11 adet el bombası fünyesi, 8 adet roketatar anti tank mühimmatı, 9 adet sevk fişeği, 5 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, bin 175 adet bixi mühimmatı, muhtelif C3/C4 patlayıcı madde ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
11.11.2020 - 15:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : Yüksekova,
745797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745797.aspx
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